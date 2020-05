Twitter está sufocando a liberdade de expressão, diz Trump

“O Twitter está sufocando completamente a liberdade de expressão”, escreveu Trump.





Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acusou, nesta terça-feira (26), a rede social Twitter de sufocar a liberdade de expressão.





Ontem, a gigante tecnológica classificou dois tuítes de Trump como “potencialmente enganosos”, alertando que as afirmações haviam sido desmascaradas por checagens de fatos.





Em mensagem na rede social, Trump acusou o Twitter de interferência na eleição presidencial de 2020:





“Eles estão dizendo que minha declaração sobre o voto via correio, que levará a corrupção e fraude maciças, está incorreta, com base na checagem de fatos da Fake News CNN e do Amazon Washington Post.”





O presidente norte-americano ainda completou:





“O Twitter está sufocando completamente a liberdade de expressão, e eu, como Presidente, não permitirei que isso aconteça!”





O governo Trump está estudando a formação de um painel para revisar uma possível movimentação das gigantes tecnológicas para censurar usuários conservadores.





“O viés da esquerda no mundo da tecnologia é uma preocupação que definitivamente precisa ser abordada do nosso ponto de vista, e pelo menos exposta [para] que os americanos entendam sobre o que estamos lidando”, disse uma autoridade da Casa Branca ao jornal.





(Renovamídia)