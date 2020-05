UNINTA desenvolve plano de retorno às aulas garantindo a biossegurança da comunidade acadêmica

A Diretoria do Centro de Ciências da Saúde – CCS, do Centro Universitário INTA (UNINTA), comandada pela Profa. Dra. Michelle Alves Vasconcelos Ponte, em parceria com Pro-Reitores, Diretores, Coordenações de cursos e Gestores de setores do UNINTA e das suas instituições vinculadas, desenvolvem um planejamento conjunto para o retorno às aulas presenciais, práticas e laboratoriais. O plano visa garantir o atendimento ao componente prático das disciplinas , nas diferentes unidades da instituição, com segurança e qualidade para estudantes, professores e profissionais administrativos, uma vez que o retorno seja permitido pelas autoridades públicas.





As ações programadas pelo novo plano incluem a disposição de álcool em gel em todos os espaços da IES, principalmente nos laboratórios e salas; novas pias e adequações nos laboratórios; renovação de bebedouros; disposição de equipamentos de proteção individuais e novos fluxos de circulação. Também programa um novo acolhimento dos acadêmicos na chegada para realização de triagens, contando com equipamentos de desinfecção e demarcação visual dos espaços de circulação para evitar aglomerações, dentre outras medidas.





Especificamente, os laboratórios apresentarão novas normas de utilização que determinam o número específico de acadêmicos na sala, o uso individual de equipamentos, distanciamento preventivo e a otimização dos espaços e atualização dos manuais normativos para docentes e discentes.





Uma nova Plataforma Educacional Interativa será disponibilizada, que permitirá aos estudantes, antes do início das atividades práticas, o acesso a todas as novas regras, rotinas e procedimentos operacionais para esse retorno. Esse espaço digital contará com a virtualização de todos as salas, clínicas, hospitais universitários e laboratórios, com explicações sobre seus funcionamentos e detalhamentos sobre métodos de segurança e higiene adotados em cada espaço. A plataforma também oferece com um local para tirar qualquer tipo de dúvida e com informações sobre os novos equipamentos individuais e estruturas, os quais significam um notável investimento do UNINTA para favorecer o aprendizado.









Biossegurança em primeiro lugar





A Diretora do CCS, Profa. Dra. Michelle Alves Vasconcelos, destaca que as principais ações que beneficiarão a comunidade acadêmica enquadram-se em quatro vertentes de grupos de trabalho, sendo eles o de Acolhimento dos Alunos; o de Modos de Proceder e POPs nos Laboratórios; o de desenvolvimento de uma nova Plataforma Educacional Interativa e o de Campos de Práticas Externas.





"O atual momento é de ficar em casa. O distanciamento que vamos preservar é a possibilidade de estarmos juntos novamente e nosso retorno está vinculado às recomendações de saúde e de biossegurança que com o envolvimento de todos" , frisa a Diretora Michelle .





Ela ainda ressalta que "para todos os estudantes será disponibilizado também um curso de biossegurança que gerará um certificado para atividades complementares, fazendo com que os alunos tenham conhecimento sobre as normas e sabendo como se organizar nos ambientes de convivência. É importante salientar que o número de estudantes por laboratório e a atuação neles será modificado. Informaremos nesta plataforma online todas as regras para o retorno às aulas presenciais e práticas com segurança e qualidade. O amanhã depende do hoje! Fique em casa! No momento oportuno, estaremos preparados para oferecer aos nossos acadêmicos uma nova experiência de convivência no campus universitário, através de práticas seguras e ambiente adequado", externa a professora.