Imagens do avião minutos antes de cair em São Benedito! A aeronave estava levando um médico sobralense para fazer tratamento da Covid-19 em Teresina. O sinistro aconteceu por volta das 19h20, no sítio Santa Tereza, em São Benedito. O avião levantou voo no aeroporto de Sobral.

