OCORRÊNCIA ACHADO DE CADÁVER É REGISTRADA NO AÇUDE MUCAMBINHO, EM SOBRAL

Na manhã desta sexta-feira (5), por vota das 08h30, foi registrada uma ocorrência de achado de cadáver (homem) no sangradouro do açude Mucambinho, nas proximidades do bairro Terrenos Novos.





As Polícias Civil e Militar estiveram no local, realizando os procedimentos de praxe. O corpo foi recolhido pela equipe da Perícia.



A vítima foi identificada como Antônio Alessandro Mesquita, 32 anos, residia no bairro Terrenos Novos.



A inda não sabe a causa da morte do homem.





A Polícia Civil irá investigar o caso.