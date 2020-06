Bolsonaro chega ao Ceará para inaugurar transposição do rio São Francisco em Penaforte

Presidente da República participa da solenidade de abertura das comportas para as águas que encherão o reservatório de Jati.





Jair Bolsonaro visitou o Ceará como presidente da República, pela primeira vez, nesta sexta-feira (26), e participou da inauguração da transposição do Rio São Francisco no Estado, no município de Penaforte - onde foram abertas as comportas, cidade vizinha a Jati, onde fica o reservatório (a cerca de 550 km de Fortaleza). Antes, o presidente sobrevoou trechos da Ferrovia Transnordestina no Ceará.

Legenda: O deputado André Fernandes ao lado do presidente Jair Bolsonaro na inauguração da chegada das águas da transposição do São Francisco.

Foto: Helene Santos





A primeira parada oficial da comitiva aconteceu no distrito de Milagres, em Salgueiro (PE), onde foi acionado, por volta das 11 horas, o sistema de liberação do fluxo das águas. Em seguida, Bolsonaro seguiu até Penaforte, por terra, onde aguardou a chegada das águas. São quatro quilômetros de distância até a água chegar de fato ao Ceará.





“A recomendação desde o início do governo é que não deixaríamos obra parada, faz parte desse nosso compromisso logo de levar água a quem realmente precisa. (…) E é uma novela enorme, né, que está chegando ao fim”, disse o presidente, em entrevista no distrito de Milagres, na divisa entre Ceará e Pernambuco.





Em Juazeiro do Norte, no aeroporto, o presidente foi recebido pelo prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PTB) e o filho dele, deputado federal, Pedro Bezerra (PTB), além do líder da bancada federal, deputado Domingos Neto (PSD), que o presenteou com uma manta de carneiro, típica do município de Tauá, cidade de Domingos, e da região dos Inhamuns.





Além do presidente, também estão presentes o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também está na comitiva.





O governador do Estado, Camilo Santana (PT), não participou do evento. Nas redes sociais, ele afirmou que visitará a região somente após a pandemia do novo coronavírus.





Entre os parlamentares do estado, estão também os deputados federais Dr. Jaziel (PL) , Capitão Wagner (Pros), Danilo Forte (PSDB) e o deputado estadual André Fernandes (PSL). O deputado federal licenciado Roberto Pessoa (PSDB) e o ex-deputado Raimundo Gomes de Matos também estiveram ao lado do presidente no evento.





Obra histórica





Oficialmente, são 12 anos de espera. Contudo, a ideia do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf) como forma de solucionar a escassez hídrica causada pela seca acompanha governos desde, pelo menos, o Segundo Império – ainda no século XIX.





Nesta sexta-feira (26), as águas do Velho Chico chegam ao Ceará, mais precisamente na barragem de Jati, na região do Cariri. Obra iniciada no governo do PT, em 2007, e que também passou por um governo do MDB, é na gestão do presidente Jair Bolsonaro que o trecho que conduz os recursos hídricos ao território cearense será inaugurado.





Inicialmente, eram cinco anos previstos para a construção de 477 quilômetros em obras, reunidas em dois grandes canais – Eixo Norte e Eixo Leste – para abastecer açudes e rios intermitentes (que desaparecem nos períodos de seca) não só no Ceará, mas nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No entanto, já são sete anos de atraso marcados por disputas políticas.





(Diário do Nordeste)