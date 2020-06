Ceará chega a 55.472 casos do novo coronavírus e tem 3.524 mortes

O número de pacientes recuperados no Estado chegou a 36.895

O número de casos do novo coronavírus no Ceará chegou a 55.472, segundo a plataforma IntegraSUS, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), atualizada as 9h08 desta quarta-feira (3). Já foram registradas 3.542 mortes pela Covid-19 no Estado.





36.895 pacientes já se recuperaram da doença no Estado. A plataforma indica que a letalidade da doença está em 6,4.





Já foram realizados 130.375 testes para a doença no Estado. A plataforma indica que há 53.454 casos suspeitos, ainda em investigação.





Comparado ao último boletim epidemióligico, divulgado às 19h27 desta terça-feira (2), o estado registrou mais 789 casos confirmados e 38 mortes. Nesse número, entretanto, há registros de dias anteriores, que só foram confirmados agora.





Entre as últimas atualizações de segunda-feira (1°) e terça-feira (2°), o Ceará registrou o recorde 316 mortes. Foi a primeira vez que o número ultrapassou os 300, no intervalo de 29h. O Estado iniciou a transição para a flexiibilizaçao do isolamento social nesta semana.





Em Fortaleza, cidade com o maior número de casos, são 25.515 registros de pacientes contaminados pelo SARS-CoV-2, com 2.278 óbitos. Sobral, na Região Norte, tem 2.497 casos e é a segunda cidade em número de confirmações. A cidade, que está em isolamento social rígido, contabiliza XX óbitos.





Em seguida, estão Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, contabilizando 2.027 e 1.758 casos do novo coronavírus, respectivamente. O regime de isolamenteo social rígido também está em vigor nas cidades, desde segunda-feira (1°).





(Diário do Nordeste)