"CHUVA" DE BALAS NO CENTRO DE SOBRAL DEIXA UMA PESSOA FERIDA

Na tarde desta terça-feira (9), aconteceu uma tentativa de homicídio no Centro de Sobral, nas proximidades do "Totó Autopeças".



Segundo informações de populares, quatro indivíduos em duas motocicletas se digladiaram em plena via pública. Um dos indivíduos foi ferido a bala nas costas e foi socorrido por populares para o hospital Santa Casa.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os autores do crime não foram localizados.





