CRUELDADE: BEBÊ ABANDONADA É ENCONTRADA POR EQUIPE DOS BOMBEIROS

Uma bebê recém-nascida foi abandonada dentro de uma sacola em frente a Unidade do Corpo de Bombeiros, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O caso aconteceu por volta das 05h50 da manhã desta sexta (19), quando dois bombeiros encontraram a criança dentro de uma sacola, suja de sangue e ainda com a placenta e o cordão umbilical. Ela foi levada ao Hospital Geral Dr. César Cals para ser submetida a exames. Caso os responsáveis não sejam localizados, a criança será encaminhada para adoção.





Fonte: Cnews