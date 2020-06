PM é morto a tiros ao reagir a assalto durante passeio com a namorada na Praia do Cumbuco

Um assaltante foi morto, quatro suspeitos foram presos e uma arma foi apreendida pela polícia.

O soldado da Polícia Militar, Emerson da Silva Lima, de 30 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (19), ao reagir a uma tentativa de assalto durante um passeio com a namorada na Praia do Cumbuco, em Caucaia. Um assaltante também morreu na ação. Nesta manhã, a Secretaria da Segurança informou que um adolescente foi apreendido momentos depois do crime. É o quarto policial assassinado este mês em ações criminosas.





Conforme testemunhas, Emerson estava na faixa de areia com a namorada quando três homens abordaram o casal e anunciaram o assalto. O agente reagiu, houve troca de tiros, e o militar foi baleado. A mulher não ficou ferida.





O policial chegou a ser socorrido para o hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos suspeitos também ficou ferido e morreu no local. Uma arma de fogo foi localizada ao lado do corpo do homem, identificado como Gabriel Santos Galdino, de 24 anos, com antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas.





A arma do soldado foi localizada pela polícia, que apurou que o armamento foi atingido durante o tiroteio e ficou danificado. O caso está sendo acompanhado pela Delegacia Metropolitana de Caucaia. A namorada do agente foi levada para a unidade policial, onde foi ouvida.





A Polícia Militar do Ceará lamentou a perda do soldado, que ingressou na corporação em 27 de dezembro de 2017 e atualmente estava lotado no Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).





“O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que todos os meios disponíveis da PMCE foram disponibilizados para o apoio à família do militar”, diz a nota.





Fonte: Diário do Nordeste