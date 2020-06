Dupla armada invade campo de futebol e mata adolescente no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza

O crime foi praticado na frente de várias pessoas que estavam no local, inclusive de crianças, na tarde deste domingo (28).

Dois homens armados invadiram um campo de futebol society e mataram a tiros um adolescente de 17 anos, na tarde deste domingo (28), no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.





A ação criminosa foi registrada por uma câmera de segurança do local. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Romeu Braz Lopes não tinha antecedentes criminais.





Nas imagens, é possível ver a aproximação da dupla que faz gestos para pessoas que estavam em um corredor ao lado do campo. Em seguida, um dos suspeitos chama o adolescente e pede para que ele mostre o pescoço, o que é prontamente feito por ele. Logo em seguida, um dos homens atira várias vezes contra o jovem. Assustadas, as pessoas que estavam no local, inclusive crianças se agacham e tentam se proteger. A dupla deixa o local rapidamente.





Após serem acionadas, equipes da Polícia Militar fizeram buscas pela região na tentativa de capturar os autores do crime, que ainda não foram encontrados. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





(Diário do Nordeste)