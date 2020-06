EM CAMOCIM, HOMOSSEXUAL É ASSASSINADO AO LADO DA RECEITA FEDERAL. 1º HOMICÍDIO DO ANO

Após cinco meses e 9 dias (159 dias) sem crimes de homicídio lamentavelmente o município de Camocim voltou a registrar um crime violento de morte. O último crime de morte ocorrido em nosso município havia sido uma lesão corporal seguida de morte em que um homem foi esfaqueado por sua esposa na noite de Natal do ano passado (25 de Dezembro de 2019) e veio a falecer cinco dias depois em um hospital de Sobral.





1º homicídio do ano





Era por volta das 09h da manhã deste sábado, 03, quando populares ligaram para o 190 dando conta de um corpo ensanguentado e com lesões visíveis pelo corpo que estava caído ao solo ao lado da Receita Federal bem como da Prefeitura Municipal de Camocim. De imediato uma equipe da PM foi ao local e constatou a veracidade do fato. De acordo com as primeiras informações colhidas pelo blog Camocim polícia 24h, trata-se de um homossexual conhecido como “Luanny Kevellin" do Bairro Jardim das Oliveiras. Ao lado do corpo da vítima havia um gargalo de garrafa. Foram observadas perfurações na altura das costas. Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil já se encontram realizando diligências no sentido de colher maiores informações acerca do sinistro. O comando da PM pede para quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro dos acusados do sinistro, ligar para o 190 que o sigilo garantido.





Fonte: Camocim Polícia 24 h