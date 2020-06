CAMILO SANTANA PRORROGA DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL

Camilo Santana usou a rede social e anunciou a prorrogação do Decreto de Isolamento Social:

"Anuncio prorrogação do Decreto de Isolamento Social em todo o Ceará por mais sete dias, com manutenção do Isolamento Rígido em alguns municípios da Região Norte. Nas demais cidades, exceto capital, será prorrogada a Fase de Transição também por mais sete dias. Em Fortaleza, devido à redução dos indicadores da Covid, inicia a Fase 1 do Processo de Retomada Econômica, com a obrigação do controle da circulação de funcionários e clientes por parte dos estabelecimentos comerciais autorizados a abrir nessa fase. O uso de máscara continua obrigatório em todo o estado."