Em uma semana, Sikêra Jr. dobra audiência da RedeTV!

Volta do apresentador aumentou números, colocando jornal no TOP 3 da emissora.

A volta de Sikêra Jr. contribuiu para que a audiência semanal do Alerta Nacional aumentasse de 1,4 para 2,9 pontos na Grande São Paulo, segundo o site O Antagonista.





Já a média do Alerta Nacional, no Painel Nacional de Televisão, foi de 1 para 1,8 ponto, colocando o jornal no TOP 3 das maiores audiências da RedeTV!.





Na mesma emissora, o RedeTV! News também teve bom resultado, marcando 1,6 ponto em São Paulo e 1,1 ponto no Painel Nacional de Televisão. (Pleno News)