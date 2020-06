FGTS emergencial deve ser liberado pela Caixa na segunda-feira, por meio de aplicativo

O valor será depositado no Caixa Tem, mesmo aplicativo usado para o auxílio de R$ 600. O dinheiro, contudo só poderá ser sacado a partir de 15 de julho.





O valor de até R$ 1.045 referente ao Fundo de Grantia por Tempo de Serviço (FGTS) deverá ser liberado nesta segunda-feira (15). Têm direito ao benefício todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas. Conforme apurado pelo Valor Investe, para conseguir resgatar o benefício será necessário recorrer ao aplicativo "Caixa Tem", já utilizado para o recebimento do auxílio emergencial de R$ 600.





Esse requisito ocorrerá por 30 dias, entre 15 de junho e 15 de julho. Ainda conforme o Valor Investe, a necessidade do uso do aplicativo se faz pela insuficiência de papel moeda, ou seja, notas de dinheiro. Um total de R$ 36 bilhões foi aplicado para conceder o FGTS em caráter emergencial.





O dinheiro só poderá ser sacado ou transferido para outros bancos a partir de 15 de julho, mas ainda assim em datas escalonadas a partir do mês de aniversário do beneficiário. Por meio do Caixa Tem, entretanto, é possível pagar contas como água, luz e telefone, ou faturas de cartões de crédito. Pode-se ainda emitir um cartão de débito digital para compras online ou em lojas que já aceitam essa forma de pagamento.





(DN)