GRAVE DENÚNCIA CONTRA ENEL!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando cobrança abusiva da empresa ENEL.

Veja a íntegra da íntegra:

"Bom dia! Venho mais uma vez pedi a sua ajuda a divulgar denuncia contra a ENEL CEARÁ, que está praticando cobranças de forma irregular e abusiva. Tenho um ponto que já a mais de dois meses encontra fechado inclusive com o disjuntor fechado, mais pra minha surpresa me chegou uma conta no valor de mais de 50 reais aí fui conferir pra minha maior surpresa ainda e indignação a leitura realizada pelo o funcionário responsável pela a leitura foi mentirosa colocou como se tivesse havido consumo onde que no relógio a leitura mostra que não teve alteração nenhuma. Segue a foto da conta ao lado do relógio."