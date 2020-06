Homem faz caminha adaptada para seu cão, ele ama passear na bicicleta com o dono

Dá para ver como o cãozinho fica feliz com o passeio, ele gosta de sentir o vento no seu rosto, o homem simplesmente que seu melhor amigo junto com ele.





A foto do homem com o cãozinho na bicicleta acabou se tornando viral na internet, nela o homem está na sua bicicleta com seu cãozinho na frente deitado em uma cama adaptada na bicicleta.





Dá para perceber nitidamente que o cãozinho gosta muito do passeio que ele faz com o seu dono, os cães gostam de sentir o vento no rosto.





O cãozinho está bem confortável em sua cama, o homem pegou uma espuma bem macia e colocou na bicicleta como fosse uma cama para o seu cão, com isso ele fica bem confortável.





Conforme noticiado pela mídia Portal de los Portales, o homem e o cão mora em San Juan na Argentina, o homem se chama Óscar e o cãozinho se chama Bobby.





Eles gostam de passear pelo seu bairro tranquilo, onde eles fazem muito sucesso. Todos os vizinhos e pessoas que vê a dupla param para tirar foto, agora que eles estão fazendo sucesso na internet, as pessoas tiram mais fotos.





Uma imagem bonita que nos diz o quão perto um homem pode ficar de seu animal de estimação, especialmente os cães.





No entanto, reiteramos que um bom gesto não significa descuido. Deus também não quer um obstáculo no caminho, e tanto o homem quanto o animal podem ter mais segurança.





É lindo o que o homem faz pelo cachorrinho, mas só falta um pouco mais de segurança, como um capacete para o homem e algum apoio para o cãozinho não cair facilmente da bicicleta e assim não se ferir.





Mas a intenção e a felicidade do cãozinho é ótima. Precisamos de mais pessoas assim que amem seus bichinhos.





Veja mais sobre:

Créditos : historiascomvalor