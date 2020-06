Homicídio a faca é registrado na zona rural de Ubajara

Homicídio a faca é registrado na noite desta sexta feira (05), no Distrito de Jaburuna, zona rural de Ubajara.





A vítima foi identificada como Luciano do Nascimento Silva, 28 anos. Segundo informações, a vítima estava em sua residência, quando teria entrado em luta corporal com outro homem q ue morava no mesmo imóvel. Du rante a briga, Luciano foi atingido com várias perfurações, vindo a óbito no local. O suspeito se evadiu do local, tomando destino ignorado. A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas o autor do crime não foi localizado.





A vítima tinha passagem pela polícia.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal Ubajara Notícias