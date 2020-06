Internauta denuncia aglomeração no Distrito de Aprazível.

Veja a íntegra da denúncia:

"Quero notificar no blog muitas pessoas com covid-19 nas ruas bebendo no Distrito de Aprazível!

Principalmente final de semana.

Por gentileza, se puder divulgar agradeço.









E nada da prefeitura podar as árvores! Peço ao senhor prefeito que tome alguma posição. Desde já agradeço a divulgação."