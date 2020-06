Mega-Sena acumulada pode pagar prêmio de R$ 26 milhões neste sábado

Se faturar o prêmio sozinho, apostador pode aplicar toda a bolada na poupança e faturar R$ 45 mil todos os meses.

O concurso 2.270 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (13) um prêmio de R$ 26 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo.





O prêmio está acumulado há três concursos. Na quarta-feira (10), os números sorteados foram: 01 — 11 — 14 — 23 — 29 — 55.





As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS.





Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá aproximadamente R$ 45 mil em rendimentos mensais.





Como apostar?





Para concorrer ao prêmio de R$ 26 milhões, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).





Cada jogo de seis números custará R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.





Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.