O Fenômeno Sikêra Júnior: Audiência da RedeTV! dispara nas capitais

Em análise no site no site UOL, o colunista Ricardo Feltrin é categórico: Sikêra Jr. já pode ser considerado o maior fenômeno da TV dos últimos 20 anos.

O apresentador do programa policial “Alerta Nacional” e apoiador do presidente Bolsonaro tem registrado números no ibope e uma mudança de comportamento do telespectador brasileiro que não se via desde a segunda metade dos anos 90, com a eclosão do fenômeno paranaense Ratinho na CNT, Record e logo depois no SBT.





Sikêra e o “Alerta Nacional” fizeram com que a emissora RedeTV! saísse do traço de audiência e triplicasse seu ibope. No Painel Nacional de Televisão (PNT), de 0,4 ponto registrados no período pré-Sikêra, a RedeTV passou para 1,5 ponto no ‘pós fenômeno’.





Nas análises locais de várias capitais, o apresentador tem resultados ainda melhores. Em São Paulo, maior mercado publicitário do país, o Alerta elevou a audiência do anterior 0,5 ponto para 2,1 pontos.





Em outros mercados fortes, Sikêra conseguiu fazer o Ibope aumentar em mais de 500%. Um deles foi o Distrito Federal, onde os números aumentaram de 0,4 para 2,3.





Porém, o resultado mais avassalador foi justamente no estado natal do apresentador, Pernambuco, onde a capital Recife elevou a audiência da emissora paulista de 0,2 para 2,9 pontos, um crescimento de 1.450%.





