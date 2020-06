Pandemia da bala deixa 14 pessoas mortas no Ceará nas últimas 24 horas

Ao menos, 14 pessoas foram mortas no Ceará nas últimas 24 horas. Os crimes de homicídio, além de feminicídios, latrocínios e achados de cadáveres ocorreram, em sua maioria, no interior do estado, com nove casos. Na Grande Fortaleza, que inclui a Capital e os municípios da zona metropolitana, foram mais cinco crimes. Em 17 dias de junho, já foram registrados 192 assassinatos em todo o estado.





Um duplo homicídio foi registrado no começo da tarde desta quarta-feira (17), na cidade de Russas, na Região do Vale do Jaguaribe (a 163Km de Fortaleza). Bandidos invadiram uma residência localizada no bairro Várzea Alegre e mataram, com tiros de pistolas, o casal identificado como Eloísio Pereira de Sousa e Elaine de Sousa Lima. Elaine era sobrinha de Eloísio e os dois, segundo a Polícia local, estavam sendo investigados sob a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade, o que pode ter motivado um “acerto de contas” ou mesmo uma queima de arquivo.





Em Sobral, na região Norte do Ceará (a 224Km de Fortaleza), duas pessoas foram mortas nesta quarta-feira (17). O primeiro crime ocorreu ainda na manhã, quando um jovem foi baleado na Rua Lagoa, no bairro Santa Casa. Francisco Gabriel Sales do Nascimento, 24, estava sentado na porta de casa quando foi surpreendido pelos assassinos e atingido com vários tiros à queima-roupa. Foi socorrido por vizinhos e levados para a Santa Casa de Sobral, mas chegou morto.





À noite, a Polícia registrou o segundo assassinato em Sobral. Um mecânico de automóveis, conhecido como “Nego Mário”, foi morto a tiros dentro do apartamento onde morava no bloco 11 do Conjunto residencial Nova Caiçara.





Outros casos





No Município de Frecheirinha (a 291Km de Fortaleza), um jovem, identificado apenas por Douglas, foi assassinado, a tiros, na casa da namorada. O imóvel foi invadido na noite de ontem por dois homens armados, que dispararam vários tiros contra o jovem.





Em Tianguá (a 314Km da Capital), um homem de 27 anos, identificado como Erinelton Pereira Lima, foi assassinado, a tiros, na noite desta quarta-feira (17) em sua residência, no Distrito de Nova Olinda, na zona rural. Segundo a Polícia, dois homens em uma motocicleta perseguiam um desconhecido, que invadiu a casa da vítima. Os atiradores confundiram a vítima a quem eles perseguiam e atiraram.





Em Jaguaruana, também no Vale do Jaguaribe, a Polícia fez o registro de um crime de morte na zona rural. Foi na localidade de Sítio Poró, onde desconhecido assassinaram, com vários tiros, um agricultor identificado por Francisco Edijesus Moreira, 25 anos.





No bairro Cruzeiro, na periferia da cidade de Itapipoca (a 125Km de Fortaleza), um homem de 25 anos, morreu numa troca de tiros com policiais do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), na madrugada de ontem (17). Ele foi identificado como José Wellington dos Santos Mota. Com ele, a Polícia apreendeu uma arma de fogo e drogas.





Em Juazeiro do Norte, no Cariri (a 528Km de Fortaleza), um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira. O entregador de pizza, Leonardo Santos Silva, 23 anos, foi morto, a tiros, na Rua 7 de Setembro, no bairro Pio XII. Há um ano e meio, o pai dele também foi assassinado.





Um crime de morte também foi registrado nesta quarta-feira, na área rural do Município de Massapê, na zona Norte do estado (a 244Km da Capital).





Grande Fortaleza





Um homem, ainda não identificado, foi morto a golpes de faca na tarde desta quarta-feira no bairro Bom Jardim, na zona Sul de Fortaleza. A vítima tombou morta na esquina das ruas Doutor Fernando Hugo e Zacarias Florindo.





No bairro Mucuripe, na zona Leste de Fortaleza, um jovem foi baleado e morto na Avenida Vicente de Castro, a poucos metros da Avenida Beira-Mar e da sede da Capitania dos Portos do Ceará.





Em Maracanaú ocorreram ontem dois assassinatos nas últimas 24 horas. Na Rua Maria Ferreira, no Distrito de Pajuçara, um jovem foi morto, a tiros de pistola, dentro de uma barbearia. O crime ocorreu à tarde.





Horas depois, já à noite, Anderson Marques dos Santos, 22 anos, foi baleado dentro de um carro na Rua Cinco do bairro Novo Maracanaú. Gravemente ferido com cinco tiros, ele chegou a ser levado para o hospital do Município, mas não resistiu.





