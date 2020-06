Polícia apreende carro funerário que carregava 300 kg de maconha em caixões

Durante uma abordagem de rotina na madrugada desta segunda-feira (15), militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) apreenderam, na BR-060, perto da cidade de Jataí, quase 300 kg de maconha. A droga estava escondida dentro de dois caixões, que eram transportados em um carro funerário.





O nervosismo do condutor, que tem 22 anos, foi o que chamou a atenção dos PMs. Durante a abordagem, o ele disse que estava transportando vítimas de Covid-19 da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para Goiânia, e que por isso os caixões estavam lacrados e envolvidos com papel filme.





Como não apresentou a guia de transporte dos corpos, os militares resolveram abrir os caixões, ocasião em que encontraram, dentro deles, 300 tijolos de maconha. Junto com a droga, o condutor do carro funerário foi encaminhado para a Delegacia de Jataí, onde acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas, delito que tem pena de cinco, até 15 anos de reclusão.





Fonte: EMAISGOIAS