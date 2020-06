POLICIA CIVIL CUMPRE MANDADOS JUDICIAIS EM URUOCA DURANTE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIO

Na manhã de hoje (15/06), policiais civis da Delegacia Municipal de Uruoca e da Delegacia Regional de Camocim efetuaram o cumprimento de cinco mandados judiciais na cidade de Uruoca/CE.



A ação policial foi mais uma etapa das investigações de um homicídio ocorrido no dia 27 de março de 2020 em que a vítima JOSÉ MOÉSIO GREGÓRIO FROTA (21 anos) fora atingida por dois disparos de arma de fogo vindo a óbito no bairro Vila Nova em Uruoca/CE. O executor do crime foi identificado e preso. Outras duas pessoas suspeitas de envolvimento no delito também já foram identificadas e encontram-se foragidas.



A polícia civil considera o crime elucidado e, com isso, a Delegacia Municipal de Uruoca, responsável também pelos municípios de Senador Sá e Martinópole, mantém índice de resolutividade de homicídios em 100% nos anos de 2019 e 2020.

