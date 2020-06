Polícia Civil de Sobral prende suspeito de participação em homicídio de motorista de aplicativo

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito de participar de um homicídio. Ele foi capturado, na manhã desta quarta-feira (10), no Bairro São Pedro, no município de Camocim – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ação criminosa ocorreu em maio deste ano no bairro Coração de Jesus, em Sobral (AIS 14).





Desde a ocorrência do crime, os policiais iniciaram as investigações e identificaram os quatro suspeitos de envolvimento no homicídio. Após diligências, os agentes de segurança localizaram o indivíduo identificado como Thiago Brener Almeida Marques (23), vulgo “Thyago Maldonado”, sem antecedentes criminais, em uma casa no município de Camocim. Ele não reagiu à ofensiva policial.





Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para o NHPP da Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis à prisão. Ele se encontra à disposição da Justiça. O indivíduo suspeito de efetuar o disparo continua foragido. A Polícia Civil segue investigando o caso.





Crime





Na madrugada do dia 18 de maio deste ano, o motorista de aplicativo José César Vasconcelos Pompilio (46) foi chamado para realizar uma corrida para quatro indivíduos, iniciada no Bairro Expectativa com destino final ao Ginásio Poliesportivo de Sobral, no Bairro Coração de Jesus. Ao chegar ao local, um dos passageiros efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que veio imediatamente a óbito. Eles subtraíram um celular e a chave do veículo e fugiram em seguida.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com informações do portal da SSPDS/CE