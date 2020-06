Polícia Civil deflagra operação em Coreaú e apreende objetos utilizados em ações criminosas

A Polícia Civil do Estado de Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Coreaú, deflagrou, no início da manhã desta quarta-feira (10), uma operação de cumprimentos de mandados de busca e apreensão, que resultou na apreensão de drogas, dinheiro e objetos utilizados em atividades criminosas. A ação ocorreu no município de Coreaú, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14),do Estado, e teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas na região. A ofensiva policial contou com o efetivo de 22 policiais civis divididos em seis equipes.





A ação, deflagrada hoje, faz parte de uma série de ações de combate ao tráfico de drogas na região. No total houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão realizados nos bairros: Centro, Alto Isaías e São Miguel. Durante as diligências, aparelhos celulares foram apreendidos, além de um simulacro de pistola, um canivete em forma de revólver, uma pequena quantia de drogas, aproximadamente R$ 2 mil e uma balaclava. Os procedimentos resultados do material apreendido durante a operação serão instaurados por portaria.





Conforme o delegado João Gabriel, titular da unidade policial, a operação visa apurar eventuais crimes de tráficos de drogas que ocorrem na cidade e que chegaram ao conhecimento da PCCE por meio de denúncias anônimas. "Essa ação ocorrida hoje é relevante no sentido de coibir o tráfico de drogas na região. Também é uma forma de mostrarmos para a sociedade que estamos averiguando as denúncias recebidas”, pontuou o delegado.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3625-1432 da Delegacia Municipal de Coreaú, ou para (88) 988413922, que é o WhatsApp da delegacia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.