Polícia Civil deflagra operação para combater o tráfico de drogas no Ceará e 46 pessoas são presas

Mais de 200 policiais integram a ação que foi iniciada nesta manhã, informou a Corporação.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã de sexta-feira (26), uma operação em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Conforme a Corporação, até o início da noite, 46 pessoas foram presas na ação que ocorreu em todo o território cearense.





De acordo com a Polícia, a operação conta com 241 policiais civis e 73 viaturas, que atuam na Capital, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no Norte e Sul do Estado.





Ainda segundo a Polícia, a operação no Ceará é arregimentada pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e pelo Departamento Técnico Operacional (DTO) da PCCE.





De acordo com a Corporação, a ação faz parte da programação da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, promovida nos dias que vão de 19 a 26 de junho, em todo o Brasil.





Um balanço da SSPDS informa que, apenas nos cinco primeiros meses deste ano, 2.164 pessoas foram capturadas e quase uma tonelada de ilícitos foi apreendida no Ceará. Nos levantamento dos últimos dez anos, o quantitativo chega a quase 14 toneladas e 18.827 pessoas capturadas por envolvimento com o tráfico de drogas.





(Diário do Nordeste)