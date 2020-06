POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

Uma ação realizada por policiais civis da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa terça-feira (2), resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Cariri. Eles foram capturados no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte, Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19). Com a dupla, os policiais civis encontraram armas, dinheiro e drogas. A ofensiva contou com equipes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) e do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), ambos da Regional de Juazeiro do Norte.





Após investigações policiais, os indivíduos foram identificados como Francisco de Oliveira Pereira (31), vulgo “‘Marquinhos Bocão”, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, e José Ednaldo Soares de Sousa (45), vulgo “Naldinho”, com antecedentes criminais por descumprir medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. A dupla foi localizada em uma residência e não reagiu à ofensiva policial. “Bocão“ é considerado um dos chefes de uma organização criminosa do Cariri que atua principalmente nos bairros Pio XII e Horto, em Juazeiro do Norte, além de ser investigado por vários homicídios na região.





Durante as diligências, os policiais perceberam uma movimentação suspeita no imóvel e resolveram abordar a dupla e iniciar buscas no local. Ao todo, os policiais civis apreenderam uma pistola, um revólver calibre 38, 18 munições intactas calibre 380 e oito munições intactas calibre 38, 1,2 quilo de crack, seis gramas de maconha, 355 gramas de cocaína, uma balança de precisão, o valor de R$ 1.088 em espécie, dois celulares, uma motocicleta e um carro. Segundo informações, “Naldinho” auxiliava diretamente “Bocão “na traficância e distribuição da droga.





Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, porte e posse de armas de fogo e associação para o tráfico. Eles estão à disposição da Justiça.

Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99997-7275, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem de áudio, de texto ou vídeo. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)