Polícia prende "manifestantes" com coquetéis molotov na Paulista

Dois homens foram detidos com coquetéis molotov na Avenida Paulista, na altura da Estação Consolação da Linha 2-Verde do Metrô, em São Paulo, no início da tarde deste domingo (7), de acordo com a PM de São Paulo.





A PM informou que foram apreendidos um galão de gasolina, um bastão de madeira, spray, garrafas de vidro e óleo de cozinha, usados para a fabricação caseira dos coquetéis incendiários.





Os detidos foram conduzidos ao 78º DP (Jardins).





A Secretaria de Segurança Pública mobiliza neste domingo mais de 4 mil policiai para atuação nos protestos pró e contra o governo de Jair Bolsonaro. Os apoiadores do presidente se reunirão na Paulista, enquanto os opositores vão se manifestar no Largo da Batata.





(R.Curitiba)