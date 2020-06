POLÍCIA REGISTRA OCORRÊNCIA DE ACHADO DE CADÁVER NO AÇUDE IPAGUAÇU MIRIM

Na manhã deste domingo (7), por volta das 10h00, foi encontrado nas águas do açude Ipaguaçu Mirim, o corpo do homem José Ernando Dionízio do Espírito Santos, 21 anos.





O corpo foi retirado pelos homens do Corpo de Bombeiros.





As informações dão conta que José Ernando saiu na última sexta-feira (5) para pescar, juntamente com sua companheira de nome Maria Andressa Florêncio da Silva. O corpo de Andressa foi encontrado na sexta (5).



Possivelmente, o barco teria afundado, causando a tragédia.





A Polícia Civil de Massapê instaurou um inquérito para apurar o caso.

Maria Andressa Florêncio da Silva