Prefeitura de Sobral abre edital com novas vagas para a Operação Limpeza 2020

A Prefeitura de Sobral, por meio Secretaria dos Serviços Públicos (Sesep), abriu um novo processo seletivo para a contratação temporária e formação de cadastro de reserva de operadores de limpeza e serviços urbanos para atuar na Operação Limpeza 2020. São ofertadas 598 vagas e a remuneração é de R$ 575,00 pela carga horária de 100 horas mensais, ou seja, 4 horas por dia.





As inscrições acontecem exclusivamente pela internet. O processo seletivo acontecerá em uma única fase: avaliação curricular. A contratação terá duração de um mês, podendo ser prorrogada a critério da administração pública.





A Prefeitura ressalta que será excluído da seleção pública o candidato que, entre outros motivos, estiver recebendo o auxílio emergencial do Governo Federal ou que se encaixe no grupo de risco da Covid-19. Não serão permitidas as inscrições de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, com comorbidade, de gestantes e lactantes ou de portadores de doenças crônicas e respiratórias ou comprometedoras de imunidade.





Entre os requisitos básicos para aprovação estão, além da aprovação na seleção: ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações militares (quando do sexo masculino) e eleitorais (ambos os sexos), estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, ter 18 anos de idade e residir em Sobral. O aprovado deve apresentar, ainda, o número de inscrição do Programa de Integração Social (PIS), RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social, comprovante de endereço e título de reservista.





A Operação Limpeza 2020 tem caráter emergencial e o seu objetivo é, além de promover a limpeza pública, combater a proliferação do novo coronavírus em locais com grandes fluxos de pessoas e também contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.









Cronograma





De 9 a 14 de junho - Inscrições





Dia 17 - Resultado preliminar





Dia 18 - Interposição de recursos





Dia 19 - Divulgação do resultado final e do local para entrega de documentos





De 22 a 24 - Contratações dos aprovados





Dia 25 - Início das atividades





Outras informações no LINK