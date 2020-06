PRF prende três homens transportando 10,16 kg de supermaconha na Serra de Tianguá

Policiais Rodoviários Federais, em fiscalização de enfrentamento à criminalidade na BR-222, no município de Tianguá, próximo à divisa com o estado do Piauí, por volta das 10h de hoje, visualizaram e abordaram dois veículos fazendo ultrapassagens em local proibido pela sinalização: um automóvel Hyundai/I30, de cor prata juntamente com um Renault/Captur, de cor branca, que trafegavam próximos um ao outro. Dentro do primeiro veículo, estavam dois adultos, de 29 e 33 anos, e uma criança do sexo masculino, de 10 anos, filho do passageiro, todos residentes no Rio Grande do Norte, retornando de viagem ao Pará.





No segundo veículo havia apenas um ocupante, um homem também natural do Rio Grande do Norte, que conduzia veículo locado numa loja próximo ao aeroporto de Natal. Durante a entrevista do condutor do Renault/Captur, foi afirmado que este indivíduo não conhecia os ocupantes do veículo que seguia a sua frente. Após averiguações junto à locadora, foi constatado que o veículo Captur fora locado, na verdade, em nome do condutor do veículo I30, o que levantou suspeitas, na equipe policial, de que os indivíduos estavam realizando alguma atividade ilícita. Em vistoria minuciosa no segundo veículo, foram encontrados, escondidos nos forros das portas traseiras, 10 tabletes de skunk, droga popularmente conhecida como supermaconha, totalizando 10,16kg da substância. Os três maiores de idade foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas. O menor foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Tianguá. Os três detidos, a droga apreendida e os veículos envolvidos nesta ocorrência foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Tianguá, onde foram lavrados os procedimentos cabíveis.





- 03 presos





- 10,16 kg de skunk





- 02 veículos apreendidos