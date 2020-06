Sikêra Júnior quer ir para o horário nobre e manda recado a William Bonner: “Vamos derrubar”

Sikêra Jr novamente criticou a rede Globo. O apresentador do Alerta Nacional, que já havia mandado um recado para William Bonner, afirmou existir um “plano” da emissora concorrente contra milhões de brasileiros.





De acordo com o veterano, uma emissora, que não quis citar o nome diretamente, tem supostamente perseguido o atual presidente, que é seu amigo pessoal.





“Bolsonaro, isso é um absurdo!”, disse Sikêra ao criticar a emissora rival.





Na ocasião, Sikêra Jr mostrava a reportagem de um policial que conseguiu atirar em um bandido que havia roubado R$ 150 mil reais de uma vítima. Ele, então, pontuou que o caso não iria virar pauta no jornal do canal rival – mandando uma indireta para a Globo.





“Essa é a diferença entre a gente e as outras emissoras. Presta atenção. Existe uma gangue com um único propósito, que é tomar o governo de volta. Vamos derrubar. Ele tirou da gente, vamos derrubar o Bolsonaro. Ele corre risco de vida”, disparou o famoso, em defesa do político.





Apesar de nunca ter sido sequer mencionado por Bonner, Sikêra ele tem aproveitado todas as oportunidades para criticar o principal apresentador da Globo.





O comunicador pediu para ser colocado no horário nobre para bater de frente com o “lobisomem” – como se referiu a Bonner. Ele garantiu que incomodaria. Vale lembrar que Sikêra Jr tem trazido números expressivos para o IBOPE da RedeTV!





Fonte: Tv O Foco