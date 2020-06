A Secretaria da Administração Penitenciária informa que o interno Francisco Tiago de Sousa, 35 anos, evadiu-se do local de trabalho na tarde desta segunda-feira (8). Ele é um interno classificado para o trabalho e estava no serviço de capinagem, do lado externo da unidade prisional IPPOO2, em Itaitinga. A SAP comunica que sua equipe de inteligência, junto a outras forças de segurança pública, estão em diligências para recapturar o detento.

