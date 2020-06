VÍDEO - SOBRAL ABANDONADA!

Sem esgoto, moradores fazem vaquinha e mutirão para construir esgoto em uma rua no distrito de São José do Torto, distante apenas 20km de Sobral (CE).





Entra prefeito e sai prefeito do grupo de Cid Gomes e nem o seu irmão Ivo Gomes, atual mandatário que prometeu fazer o esgoto, cumpriu com a sua promessa de campanha. Cansados de conviver com a cantiga de bosta, mosquitos e doenças que ameacavam as crianças e idosos, os moradores juntaram R$ 1.500 de uma vaquinha para comprar o material necessário, arregaçaram as mangas e botaram a mão na massa.





“O vereador Itamar Ribeiro só aparece aqui para pedir voto”. Reclamam os moradores. Eles afirmam ainda que fizeram o asfalto da rua e “comeram” o dinheiro do esgoto. O distrito de SJT tem um histórico de sofrimento ao longo dos últimos 20 anos. O local é povoado por famílias humildes e em período de campanha eleitoral são aliciados com compra de voto e até oferta de emprego na prefeitura em troca de apoio político, por um velho vereador muito ligado a família Ferreira Gomes que aqui vamos evitar revelar quem seja.





Vídeo gravado e enviado pelos moradores.







(Wellington Macedo)