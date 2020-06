VIOLÊNCIA: JOVEM DE 18 ANOS É EXECUTADO A TIROS EM SÃO BENEDITO

Um homicídio a bala foi registrado nesta segunda-feira (15), no bairro ABC em São Benedito. A vítima foi identificada como Francisco Natanael Silva Freitas, 18 anos. De acordo com a polícia militar o fato aconteceu por volta das 04h30 próximo ao local onde a vítima reside. Familiares do rapaz ouviram disparos de arma de fogo e ao chegar no local já encontraram Natanael em óbito. Ainda não há informações da motivação do crime. Equipes do destacamento local e do CPRAIO realizam diligências no sentido de identificar e prender os envolvidos no homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)