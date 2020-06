VIOLENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO DEIXA UMA PESSOA MORTA EM GUARACIABA DO NORTE/CE

Uma colisão envolvendo uma moto e um veículo Celta deixou um homem morto na zona rural de Guaraciaba do Norte. O acidente aconteceu por volta das 19h00 na localidade conhecida como Sitio Cruz das Almas. De acordo com informações da Polícia Militar, os veículos trafegavam na mesma direção quando o piloto da moto colidiu na traseira do Celta. O motociclista identificado como Raimundo Joel Bezerra de Sousa, de 27 anos que residia em Ipu, não resistiu ao impacto e morreu no local. O corpo foi removido ao IML de sobral pela equipe da Perícia Forense.





Ainda de acordo com a PM, a mulher que conduzia o Celta se apresentou na Delegacia e prestou esclarecimentos sobre o acidente.





(Ibiapaba 24 horas)