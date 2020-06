WELLINGTON MACEDO: "CID GOMES ESTÁ COM MEDO DE SER PRESO"

O senador Cid Gomes (PDT), atacou a ministra Damares Alves e colocou em dúvida a qualificação profissional dos sobralenses, a cidade que ele tem como a melhor educação do Brasil.





Para ele, os únicos sobralenses capazes de serem reconhecidos nacionalmente são aqueles ligados ao seu grupo. O senador não respeita o povo de sua terra natal e tenta desqualificar todos aqueles que não concordam com as práticas de seu grupo político.





Wellington Macedo também foi assessor do senador quando ele era prefeito de Sobral em meados dos anos 2000, e deixou o grupo político dos Ferreira Gomes em 2015, por não concordar com irregularidades e crimes que estava descobrindo na administração municipal.





Em 2019, Macedo já com seu trabalho reconhecido nacionalmente, foi chamado para trabalhar na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos em Brasília, e voltou para Sobral em janeiro de 2020. Já sem vínculo com o governo federal o jornalista independente voltou a trabalhar para as principais agências de notícias e revistas do Brasil.

Com informações do Jornalista Wellington Macedo