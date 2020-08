Advogado participou de julgamento deitado em uma rede

A transmissão foi feita pelo canal do Youtube do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Na era do home office, diversas posturas inusitadas vêm chamando a atenção na internet. Nessa quinta-feira (30), um advogado participou de um julgamento deitado em uma rede. O jurista Marcus Albuquerque aparece expondo seus argumentos no item doméstico usado normalmente para momentos de descanso.





A transmissão ao vivo foi feita por meio do canal do Youtube do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). A live foi referente a um julgamento da 4º Turma Recursal do TJ-BA.





O vídeo contou com 3 mil visualizações. “Se é pra ter home office e não trabalhar na rede, nem vale a pena”, publicou um internauta nos comentários do vídeo. Mais de cinco profissionais participaram remotamente da sessão.

Fonte: Leia Já