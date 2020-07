APÓS PRESSÃO DO SETOR, CAMILO LIBERA ACADEMIAS

Academias voltam a funcionar com restrições na Capital e apenas com 30% da capacidade. “Entendo a reivindicação dos setores que ainda não retornaram às atividades no Ceará, mas reforço que todas as decisões são tomadas com muito critério e responsabilidade, seguindo estudos e orientações das nossas equipes de saúde”, justificou Camilo Santana (PT). No entanto, Fortaleza não avança de fase e segue na Fase 4, passando a ser autorizado o funcionamento de academias de ginástica, com 30% da capacidade e seguindo todos os protocolos sanitários, a partir dos dia 27/7. Barracas de praia passam a poder funcionar até 23h, mesmo horário que os restaurantes. Já os cinemas e bares seguem sem autorização para abrirem.





Fonte: Revista Ceará

(Foto: Governo do Ceará)