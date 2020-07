Bandido que assaltava trabalhadores em Horizonte é preso durante cerco da PM

Uma troca de tiros entre policiais militares e bandidos ocorreu na manhã desta quinta-feira (30) na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e resultou na prisão de um dos criminosos que vinham praticando uma sequência de assaltos. Os crimes eram praticados sempre no começo da manhã e as vítimas eram trabalhadores, que cedo acordam para seguir para o trabalho em fábricas e indústrias naquela região.





De acordo com o tenente PM Filho, que comandou a operação, os dois assaltantes estavam sendo procurados já alguns dias diante dos repetidos ataques que praticavam sempre no mesmo horário contra os trabalhadores. “Muitos operários foram assaltados quando estavam à espera do transporte para ir para o trabalho, em paradas de coletivos na BR-116”, disse o oficial. De acordo com o tenente, os roubos aconteciam frequentemente na altura do quilômetro 40 da BR-116.





Por determinação do comandante do comandante do 25º Batalhão da PM, major PM Nacarato, as equipes daquela unidade intensificaram as rondas e buscas para identificar e prender os criminosos. E na manhã desta quinta-feira, as patrulhas sob comando do tenente Filho se depararam com a dupla numa motocicleta.





Troca de tiros





Ao perceber a presença da Polícia, os assaltantes tentaram fugir, sendo iniciado um cerco tático. Na perseguição, houve troca de tiros entre os militares e os criminosos, que acabaram sendo presos. “Fomos em apoio às viaturas que estavam na perseguição. Um dos assaltantes foi baleado e preso. O comparsa, conhecido por “Lourinho”, fugiu pulando um muro”, explica o tenente PM Filho.





O bandido baleado e preso foi identificado como Francisco Diego de Souza Martins, 28, que era foragido da Justiça. Contra ele havia um mandando de prisão em aberto. Diego já responde por vários casos de roubo e a Polícia descobriu também que a moto usada pela dupla era roubada. O assaltante foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Horizonte (DPH). O segundo bandido – já identificado – continua sendo procurado na região.





(Fernando Ribeiro)