CAMOCIM: ASSASSINOS DE LUANNY SOUSA ARROMBARAM FÓRUM

Em Camocim, dois indivíduos acusados de matar a travesti Luanny Sousa, crime esse ocorrido no dia 6 de junho deste ano, também estão apontados como autores do arrombamento e furto do Fórum Alcimor Aguiar Rocha, fato ocorrido quase no mesmo período do homicídio.





A descoberta foi feita no início desta semana, por investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Camocim, que tem à frente o Delegado Municipal Cláudio Marcílio.





Além da dupla de arrombadores, outros dois elementos foram identificados como receptadores. Eles teriam comprado o material furtado.





Não está descartada a ligação entre a ocorrência do fórum e a morte de Luanny Sousa.





Fonte: Camocim Online