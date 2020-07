Cidades próximas de Fortaleza relatam tremor de terra

Moradores das cidades de Chorozinho e Cascavel, que ficam na Região Metropolitana de Fortaleza, tiveram um susto durante a noite de terça-feira (7). Segundo relatos, um tremor de terra foi sentido nos municípios, acompanhado de um forte barulho.





De acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que registrou o acontecimento, o fenômeno relatado foi um tremor de magnitude 2,5 na escala Richter.





– Deu para ouvir um barulho como um trovão e as telhas tremeram. Demorou alguns segundos – disse Tiago Nepomuceno, morador de Pacajus, onde o fato também foi sentido.





Já Francisco da Silva, que mora em Chorozinho, afirmou que também ouviu o trovão e destacou que pessoas de outros bairros da cidade onde mora sentiram o tremor.





– Senti tipo um trovão muito forte. Meus vizinhos relataram o mesmo e em outros bairros também sentiram a terra tremer – relatou.





O Laboratório Sismográfico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou o fato, no horário de 20h22 na divisa entre Chorozinho e Cascavel, e disse tratar-se de um tremor que também foi registrado nos últimos dias na região.





No sábado (4), o município de Bela Cruz registrou um evento com magnitude preliminar de 1,7 na escala Richter. Outras duas ocorrências aconteceram em 29 de junho, registradas na região de Santana do Acaraú, com magnitudes preliminares de 1,7 e 1,4, e outro na região de Groaíras, com magnitude de 1,8.





(Pleno News)