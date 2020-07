Coronel Charles Robert esclarece polêmica sobre a transferência do 3ºBPM

Após a circulação de um vídeo nas redes sociais, atribuindo um possível despejo da sede 3º Batalhão de Polícia Militar de Sobral. O Comandante do 3ºBPM, Coronel Charles Robert, esclareceu a polêmica sobre a transferência, durante entrevista nesta quinta-feira (16), ao programam Izaías Nicolau na rádio Tupinambá FM.





Segundo Charles Robert, a mudança foi necessária devido as inadequações do prédio que é histórico e já estava obsoleto para as necessidades administrativas e operacionais do conjunto de grupamento policial de operações táticas especiais da Polícia Militar. Disse ainda, que a intenção inicial o vídeo não foi para valorizar e preservar a imagem social da Polícia Militar, mas para criar episódios com interesses políticos eleitorais. Concluiu o comandante.





A sede da corporação deixará o prédio atual, localizado no Centro de Sobral e passará a ocupar ao menos temporariamente, uma área no Parque de Exposições Agropecuárias de Sobral, na saída para Massapê, que já oferece melhores condições de trabalho e uma moderna estrutura para acolher os serviços da Polícia Militar.





A intenção do Comando Geral da Polícia Militar de Ceará (PM-CE), em parceria com a Prefeitura de Sobral, é construir um novo quartel dotado de toda a infraestrutura necessária para absorver as companhias e batalhões adjacentes. As negociações para aquisição de uma área para alocar a nova sede do Batalhão, já estão bem avançadas.





(Célio Brito)