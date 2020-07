Curado do Covid-19, Sikêra Júnior aconselha Bolsonaro: “Tome cloroquina”

Em participação no Morning Show da Jovem Pan, nesta quarta-feira (8/7), o fenômeno de audiência da REDETV!, Sikêra Jr. comentou sobre o fato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter contraído a Covid-19. O apresentar também foi acometido pela doença causada pelo novo coronavírus e se recuperou utilizando Cloroquina.





Em sua fala, Sikêra recomendou que o presidente faça uso da cloroquina – mesmo que não existam estudos científicos que comprovem a eficácia do medicamento.





“Aconselho cloroquina porque resolveu. Se eu tivesse tomado no início do tratamento, eu não teria sofrido tanto. Me deram depois, eu estava já andando com um cilindro de oxigênio”, defendeu Sikêra.





Outros integrantes do programa questionaram se a afirmação poderia ser considerada irresponsável. Sikêra, que comanda o Alerta Nacional da RedeTV! rebateu:





“Problema de quem pensar, eu não devo nada a ninguém. Minhas contas estão pagas e meus filhos, formados. Não ligo mais para nada. Se falam mal de mim eu reposto, se falam bem, eu reposto”, afirmou.





(República de Curitiba)