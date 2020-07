Desembargador já ameaçou outro inspetor em São Paulo

Eduardo Siqueira alega que está sofrendo perseguição.

A situação de desrespeito por parte do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, contra um inspetor da Guarda Civil Municipal, na tarte de sábado (18), no litoral paulista, não foi um caso isolado. Siqueira ameaçou o guarda após receber uma multa por não usar máscara de proteção em local público.





Em um vídeo com data de 26 de maio, o desembargador desrespeita outro inspetor que pede que ele coloque uma máscara de proteção. Eduardo afirma que a Prefeitura de Santos não tem competência legislativa sobre as praias da cidade e ainda começa a falar em francês.





O guarda municipal tenta apaziguar a situação, mas Siqueira o interrompe e fala em tom de ameaça. O desembargador comprovou a legitimidade das imagens, mas alegou que as imagens foram retiradas de contexto e que tomará as providências cabíveis.





Sobre o caso no último sábado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou que irá apurar a conduta do magistrado. O Tribunal de Justiça (TJ-SP) também vai abrir um procedimento.





(Pleno News)