EXCELENTE NOTÍCIA: Sobral tem primeiro dia sem mortes por novo coronavírus

Pela primeira vez depois de três meses, Sobral não registrou nenhuma morte por Covid-19 em 24 horas, algo inédito desde o início da publicação de estatísticas sobre a epidemia. Nos dados mais atualizados das autoridades de saúde, neste sábado (11), o município tem 8.753 infectados e 259 óbitos pelo vírus.





Em Sobral, a Covid-19 surgiu no dia 29 de janeiro, com o primeiro caso suspeito. E o primeiro óbito foi confirmado em 19 de abril, uma mulher de 61 anos, do distrito de Taperuaba. Ela faleceu em 2 de abril.





Porém, o número diário de mortes está caindo há semanas e o município avança na reabertura de setores da economia.





