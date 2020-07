Facebook diz que PL da Censura compromete a internet brasileira

“O projeto de lei aprovado pelo Senado compromete a operação de aplicações de internet no país”, diz Facebook.

A rede social Facebook divulgou, nesta quarta-feira (1º), uma nota sobre a aprovação, na noite desta terça-feira (30), do controverso Projeto de Lei das Fake News, mais conhecido como “PL da Censura”.





Em nota, a rede social alertou para os riscos apresentados pelo projeto à internet do Brasil:





“O projeto de lei aprovado pelo Senado compromete a operação de aplicações de internet no país, no momento em que população brasileira conta com elas para se manter conectada diante da pandemia e milhões de pequenos negócios usam essas plataformas para enfrentar a crise econômica resultante da Covid-19.”





Facebook acrescentou:





“O combate à desinformação é prioridade para o Facebook, e acreditamos que qualquer regulação de conteúdo online deve ser resultado de um amplo debate envolvendo toda a sociedade, para que não traga efeitos indesejados sobre a privacidade e a liberdade de expressão.” (Renovamidia)