Fretcar deixará de operá em Camocim e municípios da região Norte

Na manhã da última quinta-feira, dia 25, o conselho diretor da Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE) realizou a 13ª reunião ordinária, em 2020.





O encontro, que aconteceu por videoconferência, reuniu os conselheiros Hélio Winston Leitão (presidente), Fernando Franco, Jardson Cruz, João Gabriel Rocha e Matheus Teodoro para a análise de processos, dos quais um foi sobre o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.





O processo PCTR/CTR/0586/2019 analisado, tinha como assunto a fiscalização do lote 5. Por decisão unânime do conselho, através de votação, foi decidida a não renovação do contrato do loteamento 5 de linhas rodoviárias intermunicipais, após o seu termino, que encerra-se no mês de novembro.





Vale ressaltar que a área de operação 5 ainda continuará de posse da atual operadora Fretcar Transportes, até o fim do contrato. A companhia prosseguirá normalmente com as operações.





A área corresponde à região Norte do Ceará, e faz divisa ao leste com o estado do Piauí e é composta por 21 municípios. O lote possui apenas um pólo regional: a cidade de Itapipoca.





Via Portal Vale do Acaraú/Fonte: ARCE/MOB Ceará