Governo reabre calendário do PIS 2019/2020. Veja as datas

Mais de 2 milhões de pessoas terão uma nova oportunidade para pegar o benefício.

No país, 2,09 milhões de trabalhadores não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep 2019/2020 e têm uma nova oportunidade para pegar o dinheiro, segundo a Caixa Econômica Federal. Há R$ 1,3 bilhão em valores do benefício liberados novamente para saque.





De acordo com o banco, os trabalhadores com direito a receber o abono no calendário 2019/2020 que não realizaram o saque até o dia 29 de maio de 2020, antiga data-limite, terão a chance de sacá-lo no calendário 2020/2021, em atendimento à resolução Codefat 838, de 24 de setembro de 2019.





Para ter direito ao abono 2019/2020, o trabalhador precisa se enquadrar em todas as regras do programa, não ter sacado o benefício, e ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.





Segundo a Caixa, banco que paga o PIS, o saque do abono referente a 2019/2020 poderá ser feito a partir do dia 16 de julho e seguirá o mesmo calendário de pagamento do abono salarial de 2020/2021. Nos dois casos, o abono poderá ser retirado até o dia 30 de junho de 2021. Sempre que inicia um novo calendário de liberações do PIS, a Caixa já paga o abono antecipadamente para seus clientes com contas ativas.





Já no caso do Pasep antigo, pago a servidores no Banco do Brasil, cerca de 360 mil abonos de 2019/2020 estão disponíveis para saque, desde 1º de julho. Correntistas do banco já receberam.





No dia 30 de junho, foi liberado o pagamento do abono do PIS/Pasep 2020/2021 para trabalhadores nascidos de julho a dezembro com conta na Caixa e servidores correntistas do Banco do Brasil com inscrição no Pasep com finais entre 0 e 4. O pagamento do benefício referente a 2020/2021 segue calendário.





Para ter direito a esse lote do abono, é preciso ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, além das outras exigências do programa.





Segundo o Ministério da Economia, para os trabalhadores que tiverem os dados declarados na Rais 2019 fora do prazo e entregues até 30 de setembro de 2020, o pagamento do benefício estará disponível a partir de 4 de novembro de 2020, conforme calendário de pagamento aprovado, e, após este prazo, somente no calendário do exercício seguinte.





Calendário da nova oportunidade de sacar o PIS 2019/2020





– Nascidos em Julho: Recebem a partir de 16/7/2020 até 30/6/2021

– Agosto: de 18/8/2020 até 30/6/2021

– Setembro: de 15/9/2020 até 30/6/2021

– Outubro: de 14/10/2020 até 30/6/2021

– Novembro: de 17/11/2020 até 30/6/2021

– Dezembro: de 15/12/2020 até 30/6/2021

– Janeiro: de 19/1/2021 até 30/6/2021

– Fevereiro: de 19/1/2021 até 30/6/2021

– Março: de 11/2/2021 até 30/6/2021

– Abril: de 11/2/2021 até 30/6/2021

– Maio: de 17/3/2021 até 30/6/2021

– Junho: de 17/3/2021 até 30/6/2021

*Esse calendário também é válido para o abono do PIS referente a 2020/2021.





(Folhapress)