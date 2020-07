HOMEM DE 22 ANOS É PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS EM TIANGUÁ

Pelo menos 40 trouxinhas de maconha foram apreendidas durante uma ofensiva realizada pela Polícia Militar no inicio da manhã desta quinta (02/07), no bairro “Terra Prometida”, em Tianguá. A droga foi encontrada enterrada no quintal de uma residência. De acordo com a PM, o responsável pelo entorpecente seria Antônio Marcos do Nascimento Passos, 22 anos, o qual foi preso e conduzido a Delegacia de Tianguá. Ele foi autuado por crime de tráfico de drogas.





(Ibiapaba 24 horas)